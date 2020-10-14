Ziraat Türkiye Kupası: İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda İçel İdman Yurdu, Mersin Stadyumu'nda Ceyhanspor'u konuk ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı yayınına ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 14.10.2020 07:40 Güncelleme: 14.10.2020 19:23

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün İçel İdman Yurdu ile Ceyhanspor karşı karşıya geliyor.

İÇEL İDMAN YURDU - CEYHANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanan İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı Aspor'dan naklen yayınlanıyor.

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