Ziraat Türkiye Kupası: İçel İdman Yurdu 1-1 Ceyhanspor (5-4 PENALTILAR) | GOLLER İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda İçel İdman Yurdu, Mersin Stadyumu'nda normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Ceyhanspor'u penaltı atışlarında 5-4 mağlup etti. İşte karşılaşmanın golleri...

Giriş: 14.10.2020 07:40 Güncelleme: 14.10.2020 22:47

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda İçel İdman Yurdu ile Ceyhanspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadymu'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında Ceyhanspor, Ercan Çapar ile 1-0 öne geçti.

İçel İdman Yurdu, 14. dakikada Fazlı Ayan ile skoru eşitledi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltı atışlarına taşındı.

Penaltı atışları sonucunda 5-4'lük skorla gülen taraf İçel İdman Yurdu oldu.

İÇEL İY 0-1 CEYHANSPOR | GOL İZLE

İÇEL 1-1 CEYHANSPOR | GOL İZLE

PENALTI ATIŞLARI

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