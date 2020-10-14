Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... 1. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor karşılaştı Tek maç üzerinden oynanan maçta, kazanan taraf Belediye Kütahya bir üst tura geçti.

Belediye Kütahya'nın tek golü 63. dakikada Güven Güneri'den geldi.

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

Altındağspor-Çankaya FK: 1-2

Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0



Mardin İÖİ-Siirt: 0-3