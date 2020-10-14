Türkiye Kupası'nda şov 3 maçla sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Lig ekiplerinin yer aldığı 1. Tur heyecanı bugün oynanacak olan 15 maçla devam ediyor. Mardin Fosfat-Siirt İÖİ, Kütahyaspor-Bursa Yıldırım ve İçel İY-Ceyhan maçları A Spor’da.

Giriş: 14.10.2020 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 15 maçla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada 1. Tur'da Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek.

Kupada bugün; Mardin Fosfat-Siirt İÖİ, Kütahya- Bursa Yıldırım ve İçel İYCeyhan maçları A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak. Birbirinden çekişmeli maçlar, koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak.

Normal süre berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda kupada 2. Tur'a yükselen takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları; 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

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