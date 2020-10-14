Tur Yozgat'ın

A Spor’dan yayınlanan maçta ev sahibi Karadeniz ekibi, birçok net fırsattan yararlanamadı. Yozgatspor, 72’de Ali Kaan’ın serbest vuruş golüyle 2. Tur’a yükselen taraf oldu.

Giriş: 14.10.2020 06:50

Ziraat Türkiye Kupası büyük bir heyecanla başladı. Günün ilk maçında 3. Lig 3. Grup'tan Çarşamba ile 2. Grup'tan Yozgatspor karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi, ilk dakikadan itibaren rakibini sahasına hapsetti ancak son vuruş beceriksizliğiyle gol sevincini yaşayamadı. Karadeniz ekibi, ilk yarıda yakaladığı 3 net pozisyonu gole çeviremedi.

ATAMAYANA ATARLAR

Çarşamba, ikinci yarıda da yine oyunda üstünlük kurmasına rağmen, Yozgatspor savunmasını aşamadı. Kırmızı-siyahlılar ise 'atamayana atarlar' kuralını işletip, 72'de kazandığı serbest vuruşta öne geçti. Ali Kaan'ın kullandığı frikikte, kaleci Kadir topa dokunmasına rağmen filelerle buluşmasına engel olamadı. Kalan sürede skoru koruyan Yozgat temsilcisi 2. Tur'a adını yazdırdı.

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