CANLI | Ziraat Türkiye Kupası: Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kütahyaspor sahasında Bursa Yıldırımspor ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı olarak izlemek ve gollerinden anbean haberdar olmak için haberimizi takip edebilirsiniz...

Giriş: 14.10.2020 07:26 Güncelleme: 14.10.2020 14:56

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... 1. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor karşılaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan maçta, kazanan taraf bir üst tura geçecek. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...



KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı 15.00'da başladı ve A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

Altındağspor-Çankaya FK: 1-2

Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0

Mardin İÖİ-Siirt: 0-3

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