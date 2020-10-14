Başkent'te Çankaya turladı: 2-1

Türkiye Kupası'nda, iki Ankara ekibini karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Altındağspor'u deplasmanda 2-1'le geçen Çankaya oldu.

Giriş: 14.10.2020 06:50

Türkiye Kupası'nda, iki Ankara ekibini karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Altındağspor'u deplasmanda 2-1'le geçen Çankaya oldu. 3. Lig 1. Grup ekibi Çankaya, 19'da Doğukan'la öne geçti. 3. Grup'tan Altındağ, 27'de Onur'la eşitliği sağladı. Furkan, 81'de Çankaya'yı 2. Tur'a taşıdı. Çankaya, 2. Tur'da Derince'yle eşleşti.

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