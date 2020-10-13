Ziraat Türkiye Kupası: Altındağspor 1-2 Çankaya FK | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası büyük heyecanla başladı. 1. Tur mücadelesinde Altındağspor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi. Mücadele Çankaya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Giriş: 13.10.2020 08:07 Güncelleme: 13.10.2020 17:25

Ziraat Türkiye Kupası büyük heyecanla başladı. 1. Tur mücadelesinde Altındağspor ve Çankaya FK karşı karşıya geldi.

Mücadelenin golleri Çankaya adına (19') Doğukan, (81') Furkan'dan gelirken Altındağ'ın tek golü Onur Erdem (27')'den geldi.

Bu sonuçla Çankaya, bir tura yüklene takım oldu.

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