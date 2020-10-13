Kupada heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 3 maçla başlıyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada 1. Tur'da Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek. 3 günde 9 maç, A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek. Birbirinden çekişmeli maçlar, koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Normal süre berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Kupada 2. tur müsabakaları 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.