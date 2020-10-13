Bergama Belediyespor - Manisaspor | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EKİM 2020 SALI

15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR | CANLI YAYIN

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA



13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI

15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI

19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

15 EKİM PERŞEMBE



13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI

14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI

19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI