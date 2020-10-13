Bergama Belediyespor - Manisaspor | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor… Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına! Bergama Belediyespor - Manisaspor karşılaştığı zorlu maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 12.10.2020 12:45 Güncelleme: 13.10.2020 16:31

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EKİM 2020 SALI

15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR | CANLI YAYIN

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

15 EKİM PERŞEMBE

13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

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