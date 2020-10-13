A Milli Takım'a sosyal medyadan destek

UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağımız Sırbistan maçı öncesinde Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından destek paylaşımı geldi.
Paylaşımda, Selçun İnan'ın İzlanda'ya attığı unutulmaz frikik golü ile beraber, "Biz inanırsak her şeyi başarabiliriz.
Bazen adı Selçuk olur bazen bir başkası ama sahada Ay-Yıldızlı forma oldukça bir kahraman her zaman bulunur. #BizimÇocuklar" denildi.
İşte o video;
Biz inanırsak her şeyi başarabiliriz.— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) October 13, 2020
Bazen adı Selçuk olur bazen bir başkası ama sahada Ay-Yıldızlı forma oldukça bir kahraman her zaman bulunur. #BizimÇocuklar pic.twitter.com/84IsGUiXKg
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