Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni sezon yeni heyecan!

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor… Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

Giriş: 12.10.2020 12:45

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EKİM 2020 SALI

13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK - CANLI
14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

15 EKİM PERŞEMBE

13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

*Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni sezon yeni heyecan!
Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı
Kupa programı açıklandı
Futbola doyacağız!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu maç takvimi açıklandı
BİZE ULAŞIN