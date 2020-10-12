Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni sezon yeni heyecan!

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EKİM 2020 SALI



13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK - CANLI

14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI

15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA



13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI

15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI

19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

15 EKİM PERŞEMBE



13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI

14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI

19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

*Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.