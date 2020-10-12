Bergama Belediyespor ile Manisaspor karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor ile Manisaspor 13 Ekim Salı günü saat 15.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadelenin galibi 20 Ekim Salı günü deplasmanda Karşıyaka ile karşılaşacak.

Giriş: 12.10.2020 16:58

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 13 Ekim Salı günü Misli.com 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri Bergama Belediyespor ve Manisaspor rakip olacak. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak turda rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden takım adını üst tura yazdırıcak. Eşleşmede tur atlayacak ekip 2'nci Eleme Turu'nda 20 Ekim Salı günü Karşıyaka'yla deplasmanda karşılaşacak.

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