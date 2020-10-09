Futbola doyacağız!

Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 13 Ekim'de başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu dün, organizasyonun finale kadar olan tarihlerini duyurdu. Buna göre ilk tur eleme maçları 13-14-15 Ekim'de olacak. 2. eleme turu hemen sonraki haftada yapılacak. 3. eleme turu 3-4-5 Kasım, 4. eleme 24-25-26 Kasım'da oynanacak. Yeni yıla girmeden 15-16-17 Aralık'ta 5. eleme turu tamamlanacak. Son 16 turu ise 12-13-14 Ocak'ta yapılacak. Çeyrek final 9-10-11 Şubat'ta, yarı final ise 16- 17-18 Mart tarihinde olacak. ZİRAAT Türkiye Kupası'na toplam 145 takım katılacak. Turnuvanın statüsünde koronavirüs salgını nedeniyle değişikliğe gidilmiş ve tek maç eliminasyon sistemine geçilmişti. Organizasyon böylece sürprizlere açık hale getirildi ve heyecan arttı. Öte yandan Avrupa kupalarına katılan Başakşehir ile Sivas'ın takvimi çakışırsa kupa maçının erteleneceği de duyuruldu.

SADECE FENER 4'TE

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon mücadele edecek olan 4 Büyükler'den sadece Fenerbahçe turnuvaya 4. turdan itibaren katılacak. Geçen sezon ligi ilk 6 sıra içerisinde bitiren Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor ve Galatasaray organizasyona 5. turda başlayacak. Fenerbahçe ligi 7. bitirmişti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2020-2021 TAKVİMİ

1. Eleme Turu: 13-14-15 Ekim 2020

2. Eleme Turu: 20-21-22 Ekim 2020

3. Eleme Turu: 3-4-5 Kasım 2020

4. Eleme Turu: 24-25-26 Kasım 2020

5. Eleme Turu: 15-16-17 Aralık 2020

Son 16: 12-13-14 Ocak 2021

Çeyrek final: 9-10-11 Şubat 2021

Yarı final: 16-17 veya 18 Mart 2021

Final: Daha sonra açıklanacak