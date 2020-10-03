Kupada heyecan başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1 ve 2. eleme turu maçlarıyla 13 Ekim'de başlıyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada, 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi. Misli.com 3. Lig'den 42 takımın katılacağı 1. eleme turu ile Misli.com 3. Lig'den diğer 25 ekip ve 1. eleme turunu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 ekibin yer alacağı 2. eleme turu kuralarının çekimine, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu karşılaşmaları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.