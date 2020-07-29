Trabzonspor'da Ekuban şoku! Oyuna devam edemedi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Maça 11'de başlayan bordo-mavililerin yıldız ismi Ekuban, 40. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı.

Giriş: 29.07.2020 22:19 Güncelleme: 29.07.2020 22:39

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde bordo-mavili takımda sakatlık şoku yaşandı. Mücadeleye 11'de başlayan Caleb Ekuban, 40. dakikada bacağından sakatlık geçirdi.

Tedavisi saha kenarında yapılan Ganalı yıldız, maça geri dönse de bir süre sonra yeniden kendini yere bıraktı. Ekuban'a bir kez daha müdahalede bulunan sağlık ekibi, yıldız ismin oyuna devam edemeyeceğini kenara bildirdi.

Bunun üzerine Ekuban kenara gelirken, yerine Bilal Başacıkoğlu oyuna dahil oldu.

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