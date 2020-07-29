Trabzonspor'da Ekuban şoku! Oyuna devam edemedi

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde bordo-mavili takımda sakatlık şoku yaşandı. Mücadeleye 11'de başlayan Caleb Ekuban, 40. dakikada bacağından sakatlık geçirdi.

Tedavisi saha kenarında yapılan Ganalı yıldız, maça geri dönse de bir süre sonra yeniden kendini yere bıraktı. Ekuban'a bir kez daha müdahalede bulunan sağlık ekibi, yıldız ismin oyuna devam edemeyeceğini kenara bildirdi.

Bunun üzerine Ekuban kenara gelirken, yerine Bilal Başacıkoğlu oyuna dahil oldu.