A Spor’da futbol şöleni

Spor ekranları yarın futbol şölenine ev sahipliği yapacak. Trabzonspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinin heyecanı gün boyu A Spor'da yaşanacak.
Giriş: 28.07.2020
06:50
Spor ekranları yarın futbol şölenine ev sahipliği yapacak. Trabzonspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinin heyecanı gün boyu A Spor'da yaşanacak. Son haberler, sıcak gelişmeler ve daha fazlası 12.00'de başlayan yayınlar ile A Spor'da olacak.
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