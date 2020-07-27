TFF'den Türkiye Kupası açıklaması! İşte alınacak önlemler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor ile Alanyaspor'u karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası finalinde alınacak önlemleri açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ziraat Türkiye Kupa Finali 29 Temmuz 2020 tarihinde, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da oynanacaktır.

TFF'nin "Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat" kapsamında ve seyircisiz olarak oynanacak maçla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Buna göre;

1.Maç için, Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde, İstanbul Valiliği kararı gereğince, aşağıda belirtilen yollar kapatılacaktır.

a) Araç girişi, 900 Metrelik Yol olarak tabir edilen Stadyumun Güney Yönünde bulunan TEM Yan Yol Orta giriş yolundan yapılacaktır.

b) 3. köprü bağlantı yolu olan Kayaşehir Yolu gidiş-geliş şeklinde açık kalacaktır.

c) Stadyumun batı alt kısmındaki, İSKİ yolu kapalı olacaktır.

2. Atatürk Olimpiyat Stadı'na ve çevresine, "Araç Otopark Kartı" olmayan araçlar kesinlikle alınmayacaktır.

3. Atatürk Olimpiyat Stadı'na, "TFF Akreditasyon Kartı" olmayan ve talimat gereği stada girebilecek yetkiye sahip olmayan kişiler kesinlikle alınmayacaktır.

4. Tüm yol kapama ve tedbirler, 29 Temmuz 2020 Çarşamba saat 17:30'dan itibaren başlayacaktır.

5. Otopark araç kartları ile ilgili olarak, P2 Protokol Araç kartı olanlar P2 Protokol Bölümüne, P2 VIP Araç Kartı olanlar P2 VIP Bölümüne, P4 Araç kartı olanlar P4 Görevli, Medya, Basın Mensupları Bölümüne araçlarını park edeceklerdir. Diğer tüm otopark alanları kapalı olacaktır.

6. 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 16:00 itibarı ile, İstanbul Valiliği kararı gereğince, Atatürk Olimpiyat Stadı Metro durağı ile İETT otobüs durağı kapalı olacaktır.

7. Stadyumun, D kapısından Protokol tribününe girecek yetkililer, C kapısından Basın-Yayın yetkilileri ve Foto Muhabirleri, B kapısından Görevli yetkililer giriş yapacaktır.