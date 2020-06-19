Alanya destanı

Alanyaspor, ilçesi olduğu kentin takımı Antalyaspor karşısında destan yazdı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşılaştığı rakibini 4-0 mağlup eden turuncu-yeşilliler, adını yarı finale yazdırıp Trabzonspor'un rakibi oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Alanya, henüz 15'inci dakikada Papiss Cisse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İKİ TOPU DİREKTE

İlk yarıda Antalya kalesini ablukaya alan Alanyaspor, ikinci golü 25'te Ceyhun'un kafa vuruşuyla vurdu. İlk devrede Fernandes'in iki topu da direkten döndü. Gecenin yıldızı Cisse, 46 ve 49'da iki kez daha fileleri havalandırıp hat-trick yaptı. Trabzon-Alanya finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. TFF, final tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacak.

TARTIŞTI VE GOL ATTI!

Alanya'da üç golle yıldızlaşan Papiss Cisse, ilk golden hemen önceki pozisyonda kaptan Efecan Karaca ile tartıştı. Kendisine pas vermediği için Efecan ile ağız dalaşına giren Cisse, kornerle sonuçlanan pozisyonun devamında golü attı. Efecan, golden sonra Cisse'nin yanına gitti. İkili birbirine sarılıp buzları eritti..

BULUT: HEDEF KUPA

Pandemi sürecinde ismi Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Kupayı asıl hedef olarak gördüklerini kaydeden Bulut, "Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından. Zor maç olacak. Hedefimiz kupa. Umarım kupayı kaldıran taraf biz oluruz" dedi.