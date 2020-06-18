Türkiye Kupası'nda finalin adı ATV'de belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor, Antalyaspor’u ağırlıyor. Maç 20.45’te ATV’den yayınlanacak. Tur atlayan ekip Trabzon’la eşleşecek.

Giriş: 18.06.2020 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli oluyor. Yarı final rövanşında ilk mücadeleyi deplasmanda 1-0 kazanan ve avantaj yakalayan Aytemiz Alanyaspor derbide Fraport Tav Antalyaspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak müsabaka ATV'den naklen yayınlanacak.

Maç önü ve maç sonu röportajları ise A Spor'da izleyiciyle buluşacak. Kritik müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti, Fenerbahçe'yi iki maçta da yenen Trabzonspor olmuştu. Bugün yarı finali geçen ekip finalde bordo-mavililer ile karşılaşacak.

Finalin tarihi ve yeri ise henüz açıklanmadı. Corona virüsü salgını öncesi yapılan planlamaya göre; 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktı.

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