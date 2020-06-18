Alanyaspor-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Corona virüsü salgını spor organizasyonlarının ertelenmesine sebep oldu. Alınan önlemler kapsamında Süper Lig gibi Ziraat Türkiye Kupası da ertelenmişti. İlk maçı 1-0 gibi bir skorla kazanan Alanyaspor skor avantajını korumak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda seyircisiz Alanyaspor'u elemenin planlarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Giriş: 18.06.2020 12:06 Güncelleme: 18.06.2020 19:55

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Fraport-Tav Antalyaspor karşılaşacak. Karşılaşma Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Arda Kardeşler ve ekibi yönetecek. Son iki sezondur yükselişte olan ekiplerden Alanyaspor, Erol Bulut yönetiminde final mücadelesi vermek istiyor. Alanyaspor deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

ALANYASPOR VE ANTALYASPOR NASIL TUR ATLAR?

1-0 haricindeki bütün tek farklı galibiyetler ile 2 veya daha farklı skorlarla alınacak galibiyetler, Antalyaspor'a turu getirecek.. Alanyaspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Eğer Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanırsa, uzatma devreleri oynanacak.

İKİ TAKIM DA 1'ER EKSİKLE MAÇA ÇIKACAK

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Siopis dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Antalyaspor maçı bu akşam 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

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