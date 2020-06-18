Alanyaspor 4-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Alanyaspor golcü futbolcusu Papiss Cisse ile finale yürüdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor bu skorun avantajı ile konuk ettiği Antalyaspor karşısında şov yaptı. Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı 4-0 kazanan turuncu-yeşilliler adını finale yazdırdı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Papiss Cisse (3) ve Ceyhun Gülselam kaydetti.

FİNALDE RAKİP TRABZONSPOR!

Antalyaspor'u 1-0 ve 4-0'lık skorlarla geçerek finale yükselen Alanyaspor, Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Trabzonspor'la eşleşti.

ALANYA'DA TARTIŞMA ÇIKTI!

Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'da Papiss Cisse ile Efecan Karaca arasında mücadelenin 13. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

PAPISS CISSE SAHNEDE!

Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Papiss Cisse'nin 15. dakika attığı golle 1-0 öne geçti.



İşte o gol...

CEYHUN FARKI İKİYE ÇIKARDI!

Maça iyi başlayan Alanyaspor, Ceyhun Gülselam'ın 25. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

ALANYASPOR'UN 3. GOLÜ GELDİ!

Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Cisse'nin 46. dakika attığı golle durumu 3-0'a getirdi.



İşte o gol...



CISSE'DEN HATRICK!

Alanyaspor'da Papiss Cisse 46. dakika attığı golle kendisinin 3. takımının 4. golünü attı.



İşte o gol...



