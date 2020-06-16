Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan Fenerbahçe'nin sezon sonu için tek hedefi kupayı alarak adını Avrupa Ligi'ne yazdırmak. Trabzonspor'da ise hedef sezon sonu iki kupada da şampiyon olabilmek. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...





Trabzonspor golü erken buldu. Ekuban'ın müthiş ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un vuruşu Serdar Aziz'e de çarpıp ağlarla buluştu. İşte Sörloth'un gol vuruşu...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumunda oynanan kritik karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanıyor.

KUPADA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda 14. kez kozlarını paylaşıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 13 karşılaşmada Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor bu maçların 7'sini kazanırken, Fenerbahçe sadece 4 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.