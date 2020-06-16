58 yıllık macerada 15 takım kupaya uzandı

Türkıye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında 58 yıldır düzenlenen organizasyonda heyecan dorukta. 1962-1963 Sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu G.Saray olan Türkiye Kupası'nın adı 1980- 81'de Federasyon Kupası olarak değiştirildi. 1992-1993 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adı verilirken, 2005-06 ile 2008-09 sezonları arasında Fortis Türkiye Kupası, 2009-2010 sezonu ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası adını aldı. Galatasaray 18 kez bu kupayı müzesine taşırken bunların 4'ünü Ziraat döneminde aldı. Beşiktaş 9, Trabzonspor 8 ve F.Bahçe 6 defa kazandı. Kupada 58 yılda 15 farklı takım mutlu sona ulaştı.