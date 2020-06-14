Fenerbahçe - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu!

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında salı günü oynanacak olan Türkiye Kupası rövanş maçının iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'ye 1.85, beraberliğe 3.20 ve Trabzonspor galibiyetine ise 2.85 oran belirledi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası ilk maçını Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.