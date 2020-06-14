Fenerbahçe - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi kapsamında 16 Haziran Salı günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

Giriş: 14.06.2020 18:45

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında salı günü oynanacak olan Türkiye Kupası rövanş maçının iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'ye 1.85, beraberliğe 3.20 ve Trabzonspor galibiyetine ise 2.85 oran belirledi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası ilk maçını Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

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