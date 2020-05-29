Kupada yarı final tarihi açıklandı

TFF, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş programını açıkladı.

Giriş: 29.05.2020 06:50
TFF, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş programını açıkladı. Turkuvaz Medya ekranlarından canlı olarak yayınlanan dev şölende; Fenerbahçe- Trabzonspor (1-2) rövanş mücadelesi 16 Haziran Salı günü, Aytemiz Alanyaspor- Fraport TAV Antalyaspor (1-0) karşılaşması ise 18 Haziran Perşembe günü oynanacak. Her iki karşılaşma da saat 20.45'te başlayacak.

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