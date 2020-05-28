Başkan Erdoğan'dan son dakika seyahat yasağı açıklaması! Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat kalktı mı?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında uzun süredir şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunuyordu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla bu kısıtlama kademeli olarak kaldırılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile seyahat kısıtlaması hakkında yeni kararı açıkladı. Peki, seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat kalktı mı?

Giriş: 28.05.2020 20:29

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok merak edilen seyahat kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Erdoğani,"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır." İfadelerine yer verdi.

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