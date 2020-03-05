90+2’de Alanya

Antalya'nın iki temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. A Spor'un HD kalitesinde naklen yayınladığı maçta Alanyaspor, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. İki takımın taktik kurgularında savunma tedbirlerini ön planda tuttuğu mücadelenin son bölümlerinde heyecan biraz arttı. İlk yarısı 0-0 biten maçın 64. dakikasında Alanyaspor 10 kişi kaldı. JAHOVİC ile girdiği ikili mücadelede topa elle hamle yapan Welinton, son adam olduğu gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarıyla kırmızı kart gördü. Kalan 25 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda olan Alanya, aradığı golü 90+2. dakikada buldu. Takımın yıldız ismi Junior Fernandes, Ferhat'ın koruduğu kaleye müthiş bir gol gönderip takımını final yolunda bir adım öne taşıdı. Rövanş mücadelesi 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.



BULUT: BİR GOL ÇOK ÖNEMLİYDİ

Final yolunda avantaj yakalayan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, "Deplasmanda yemeden bir gol bulmak önemliydi. 10 kişi kalmamıza rağmen golü attık, bundan daha da mutluyum. Güzel bir sonuç oldu" dedi.