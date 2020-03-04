Erol Bulut: Adımızı finale yazdırmak istiyoruz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu. 10 kişi kalmalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Bulut, "Bitmiş bir şey yok, önümüzde 90 dakika daha var. O maçta da galip gelerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

Giriş: 04.03.2020 23:45

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zor maç olacağını bildiklerinin altını çizerek, ikinci yarıda yaklaşık yarım saat 10 kişi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

"ÖNÜMÜZDE 90 DAKİKA DAHA VAR"

Deplasmanda gol atmak için sahaya çıktıklarını dile getiren Bulut, "Bu doğrultuda 10 kişi kalmamıza rağmen golü bulduk, bundan daha da mutluyum. Futbolcularım iyi mücadele gösterdiler oyunu bırakmadılar. İstediğimiz güzel bir sonuç oldu. Bitmiş bir şey yok, önümüzde 90 dakika daha var. O maçta da galip gelerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.


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