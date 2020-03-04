Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası bugün Akdeniz derbisine sahne olacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, Antalyaspor ile Alanyaspor yarı finalin ilk maçında karşılaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Celustka, Ersan, Eren ,Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih , Fernandes, Cisse

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maçı 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR koltuğunda Ali Palabıyık ve Serkan Olguncan oturacak.

İkinci yarıda yaptığı transferlerle çıkışa geçen Antalya ile son haftalarda düşüşte olan Alanya'nın randevusu saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek finalde Sivas'ı eleyen ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Hakan ve Bahadır dışında eksik oyuncu bulunmazken; G.Saray'ı saf dışı bırakan konuk ekip ise tam kadro olarak deplasmana gelecek.

İLK KEZ YARI FİNALDE

Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Alanyaspor'un bundan önceki en büyük başarısı ise Türkiye Kupası'nda 1992-1993 sezonunda Son 16 Turu'na adını yazdırmasıydı.