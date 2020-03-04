Antalyaspor 0-1 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 90+2'de bulduğu golle 1-0 kazandı.

Alanyaspor'da Welinton, 64. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele boyunca iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, Alanyaspor 90+2'inci dakikada Junior Fernandes'in yaptığı vuruşla öne geçti ve maçı da 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Nisan 20:30'da Alanya'nın ev sahipliğinde oynanacak ve finale çıkacak takım belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9. dakikada Cisse'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

64'üncü dakikada Antalyasporlu Fredy'nin savunmanın arkasına attığı uzun topa Jahoviç ile savunma oyuncusu Welinton hareketlendi. VAR'ın uyarısıyla hakem Alper Ulusoy, pozisyonu inceledikten sonra topa elle müdahale eden Welinton'a kırmızı kart gösterdi.



74'üncü dakikada ceza alanı içinde Sinan Gümüş'ün korner çizgisine yakın noktadan geriye çıkardığı topa Ersan Gülüm'ün gelişine vuruşu üstten auta gitti.



88'inci dakikada Fernandes'in pasında sağ çaprazda topla buluşan ve rakip ceza alanına giren Efecan'ın vuruşunu savunma uzaklaştırdı.



89'uncu dakikada Podolski'nin uzun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gustavo Blanco'nun vuruşu kaleciden döndü.



90+2'nci dakikada Alanyaspor serbest atış kullandı. Salih Uçan'ın ceza sahası altı pas üzerine yaptığı ortaya Fernandes'in vuruşu ağlara gitti: 0-1.



Aytemiz Alanyaspor maçı 1-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'da, ligde son oynanan Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre 7 oyuncu değişikliğine gidildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de geçen hafta 2-2 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasına göre, kalede Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, savunmada Bünyamin Balcı, Veysel Sarı ve Kudriashov'un yerine Salih Dursun, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, orta sahada Podolski'nin yerine Ufuk Akyol'a, kart cezalısı Hakan Özmert ile Amilton'un yerine kart cezası biten Sinan Gümüş ile Mukairu'ya ilk 11'de görev verdi.

Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaya, Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan Gümüş ve Jahovic 11'i ile başladı.

ALANYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Bulut, savunmada Welinton'un yerine Tzavellas, orta sahada Bakasetas'ın yerine Salih Uçan'a ilk 11'de forma şansı tanıdı.

Turuncu-yeşilli takım sahaya, Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Salih Uçan, Junior Fernandes ve Cisse 11'iyle çıktı.

Her iki takımın az sayıda taraftarı tribünlerdeki yerlerini aldı.

Takımlarını tezahüratlarıyla destekleyen taraftarlar, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan da attı.

Öte yandan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, karşılaşma öncesi bir restoranda Antalya'nın Süper Lig'deki her iki kulübünün yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.