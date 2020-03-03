Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'den Ersun Yanal'a ziyaret

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi gözler, takımının başında son kez maça çıkan Ersun Yanal'ın üzerindeydi... Düşünceli ve morali bozuk görünen tecrübeli teknik adam A Spor'a özel yaptığı açıklamada, "Yönetimin ricası ile bu maça çıkma kararı aldım" demişti.

UĞURCAN VE ABDÜLKADİR'DEN YANAL'A ZİYARET

Maç öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yeşil sahaya ayak basan tecrübeli teknik adamın yanına Trabzonsporlu oyunculardan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür geldi. Yanal ile bir süre sohbet eden iki yıldız oyuncu daha sonra takım arkadaşlarının yanına döndü.