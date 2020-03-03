Türkiye Kupası'nda derbi üstüne derbi

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. 4 takım, zorlu karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdürürken, kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya bu önemli maçları futbolseverlerle buluşturacak. Heyecan fırtınasının eseceği yarı final turu birbirinden keyifli 2 maçla ATV ve A Spor ekranlarında olacak. Derbi coşkusunun yaşanacağı bu turda ilk olarak iki ezeli rakip Trabzonspor ile Fenerbahçe sahaya çıkacak.



İLK SINAV TRABZON'DA

Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Bu derbinin rövanşı 21 Nisan Salı günü İstanbul'da yapılacak. Turun diğer maçı da yine bir derbi mücadelesine sahne olacak. Antalya derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor finale giden yolda yarın ilk maça çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Tur atlayan takımlar kupanın kulpuna yapışacak.



KUPANIN TÜM DETAYLARI TURKUVAZ MEDYA'DA

Yarı final maçlarının yayınlanacağı ATV ve A Spor, organizasyondaki tüm detayları ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrası teknik direktör, futbolcu röportajlarının yanı sıra duayen isimler kupanın nabzını Turkuvaz Medya'da tutacak.



İŞTE YARI FİNAL PROGRAMI



BUGÜN: 20.30 Trabzon-Fenerbahçe Y. Kemal Uğurlu

YARIN: 20.30 F. T. Antalya-A. Alanya Alper Ulusoy