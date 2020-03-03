Trabzonspor'da Ndiaye şoku! Oyuna devam edemedi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bord0-mavililerde sezonun ikinci yarısında takıma dahil edilen Badou Ndiaye, zorlu karşılaşmada sakatlandı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Guilherme dahil oldu.

Giriş: 03.03.2020 21:20 Güncelleme: 03.03.2020 21:46

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve 35 bin taraftarın izlediği zorlu karşılaşmda bordo-mavililerde şok bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 37'inci dakikasında Trabzonspor'un Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye kendisini yere bıraktı. Oyuna giren sağlık ekibi yıldız futbolcuya ilk müdahalesini yaptı fakat, Ndiaye oyuna dahil edemeyeceğini söyledi.

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında da Badou Ndiaye'nin yerine oyuna Brezilyalı Guilherme dahil oldu.

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