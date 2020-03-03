Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI

Türkiye'nin kupasında büyük heyecan... 'Erken final' olarak tanımlanan yarı final eşleşmesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için kozlarını önce Şenol Güneş Stadı'nda paylaşıyor.

Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Son 5 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe de kupaya sarıldı.





İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER ÇOK

Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de de kupa derbisi öncesi eksikler göze çarpıyor. Ev sahibi konumundaki bordo-mavililerde Hosseini ve Ahmet Canbaz yok. Obi Mikel de hafta sonu kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giyemiyor. Pereira ise yedekler arasında. Kanarya'da ise yokluğu aranan kanat oyuncusu Garry Rodrigues bu önemli randevuya da yetişemiyor. Ayrıca kaptan Emre Belözoğlu da sakatlığını atlatamadı.

3 YILDIZ KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

Hasan Ali Kaldırım - Aşırı yüklenme

Serdar Aziz - Ağrıları var

Nabil Dirar - Kasığında ağrı var

İLK 11'LER



TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.



FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Ekici, Kruse, Muriqi.