Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI

Türkiye'nin kupasında büyük heyecan... 'Erken final' olarak tanımlanan yarı final eşleşmesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için kozlarını önce Şenol Güneş Stadı'nda paylaşıyor.
Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Son 5 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe de kupaya sarıldı.
Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de de kupa derbisi öncesi eksikler göze çarpıyor. Ev sahibi konumundaki bordo-mavililerde Hosseini ve Ahmet Canbaz yok. Obi Mikel de hafta sonu kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giyemiyor. Pereira ise yedekler arasında. Kanarya'da ise yokluğu aranan kanat oyuncusu Garry Rodrigues bu önemli randevuya da yetişemiyor. Ayrıca kaptan Emre Belözoğlu da sakatlığını atlatamadı.
3 YILDIZ KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.
Hasan Ali Kaldırım - Aşırı yüklenme
Serdar Aziz - Ağrıları var
Nabil Dirar - Kasığında ağrı var
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Ekici, Kruse, Muriqi.
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