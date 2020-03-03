Luiz Gustavo: Teknik direktör ayrılıyorsa oyuncular da suçludur

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı orta saha oyuncuu Luiz Gustavo, flaş yorumlarda bulundu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasında oyuncuların da hatasının olduğunu dile getiren Gustavo, "Her zaman bir teknik direktör, bir kulüpten ayrıldığında, futbolcuların da suçu vardır. Hocanın dediklerini tam anlamıyla yapamamışlardır. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmeliyiz" diye konuştu.