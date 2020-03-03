Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 7. dakikasında sarı-lacivertli takımın yeni transferi Simon Falette talihsiz bir sakatlık yaşadı. Gineli stoper oyuna devam edemedi ve sedyeyle saha kenarına alındı.

Giriş: 03.03.2020 20:44 Güncelleme: 03.03.2020 20:52

Fenerbahçe'de Simon Falette şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanına çıktı. Zorlu maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin Gineli stoperi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Simon Falette, karşılaşmanın 7. dakikasında Jose Sosa ile çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından arka adalesini tutan 28 yaşındaki futbolcu sedyeyle saha kenarına geldi. Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Simon Falette için ambulans istendi ve sahadan bu şekilde ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı
Hüseyin Çimşir: İlk kez bu kadar kupaya yaklaştık
Uğurcan Çakır: Şehit haberlerini haberleri öğrendiğimde uyumaya utandım
Trabzonspor ve Fenerbahçe'den anlamlı hareket!
Her iki takım kafilesi stada ulaştı | İZLEYİN
BİZE ULAŞIN