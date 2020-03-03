Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı

Fenerbahçe'de Simon Falette şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanına çıktı. Zorlu maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin Gineli stoperi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Simon Falette, karşılaşmanın 7. dakikasında Jose Sosa ile çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından arka adalesini tutan 28 yaşındaki futbolcu sedyeyle saha kenarına geldi. Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Simon Falette için ambulans istendi ve sahadan bu şekilde ayrıldı.