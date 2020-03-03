Antalyaspor kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlılar taktik çalıştı.

Antrenman öncesi 23 yaşına giren futbolcu Harun Alpsoy'un doğum günü sahada kutlandı. Kutlamaya, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile asbaşkan Berkay Bahar da katıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, idmanın ardından kampa girdi.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

ANTALYASPOR YÖNETİMİNDEN TARAFTARA ÇAĞRI

Yarınki maça ilişkin Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın aynı kenti temsil ettiğimiz dost rakibimiz Aytemiz Alanyaspor ile yarı final ilk karşılaşmasına çıkacağız. İki güzide kulübün mücadelesinin, sahada ve tribünde dünya kenti Antalya'nın güzelliğine yakışan bir atmosferde yaşanması en büyük temennimiz. Biz, Fraport TAV Antalyaspor olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da konuklarımızı en iyi şekilde ağırlıyor olmaktan gurur duyacağız. İlk maçın sonucu her ne olursa olsun, 180 dakikalık mücadelenin sonunda hak eden tarafın finale yükseleceğinden, kupa için Antalya'mızı finalde en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Dostluk, barış ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, sahada ve tribünlerde örnek bir görüntü sergileneceği ümidi ile tüm taraftarlarımızı karşılaşmaya davet ediyoruz."