Antalya'nın kozu Poldi

Kupada yarın Alanya'yı konuk edecek Antalyaspor, yeni yıldızı Lukas Podolski'ye güveniyor. Alman futbolcu son iki haftada takımına yaptığı 4 puanlık katkıyla büyük beğeni topladı. Teknik heyet ve taraftarın büyük beklenti içinde olduğu Podolski de bunun farkında olduğunu belirtip "Elimden geldiğince bu kulübe hizmet edeceğim. Antalyaspor ile kupa kaldırmayı çok istiyorum" dedi.