Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından yarı final heyecanı müthiş 2 karşılaşmayla devam ediyor.

Yarı final aşamasında Alanyaspor-Antalyaspor ile karşılaşırken ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki seyir zevki yüksek bu mücadele Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı....

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Fenerbahçe yarı final eşleşmesinde ilk maçlar 3,4,5 Mart tarihlerinde ikinci maçlar ise 21, 22, 23 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçları ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.