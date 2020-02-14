Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı. Galatasaray'ın elenerek kupanın dışında kaldığı çeyrek final aşamasında, Kırklarelispor'u eleyen Fenerbahçe, Erzurumspor'u farklı şekilde mağlup eden Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Giriş: 14.02.2020 15:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından yarı final heyecanı müthiş 2 karşılaşmayla devam ediyor.

Yarı final aşamasında Alanyaspor-Antalyaspor ile karşılaşırken ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki seyir zevki yüksek bu mücadele Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı....

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Fenerbahçe yarı final eşleşmesinde ilk maçlar 3,4,5 Mart tarihlerinde ikinci maçlar ise 21, 22, 23 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçları ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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