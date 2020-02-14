Antalya yarıladı

Antalyaspor ligin flaş ekibi Sivasspor karşısında tarihi bir başarıya imza attı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Güney ekibi, yarı finale adını yazdırdı. Antalyaspor, hemşehrisi Alanyaspor'un rakibi oldu. Yoğun kar yağışı altında başlayan maçta ilk gol 32. dakikada geldi.

YARI FİNAL İLK MAÇI İÇERİDE

Sivasspor, Yasin Öztekin'in ayağından bulduğu golle sahasında 1-0 öne geçip yarı final için avantajı eline geçirdi. İlk yarı da Yiğidolar'ın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda kar etkisini azaltırken, 49'da Antalyaspor'un golü geldi. Doğukan Sinik uzak mesafeden müthiş bir gol attı. Yarı finalde Alanyaspor ile eşleşen Antalyaspor, ilk maçı kendi sahasında oynayacak.