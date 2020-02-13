Sivasspor - Antalyaspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Sivasspor ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İlk maçı Antalya'da oynanılan turda mücadele, 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, Sivasspor evinde turu atlayarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Antalyaspor ise, gollü beraberlikte dahi üst tura çıkacağı için önceliği 3. bölgeye veriyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 13.02.2020 12:02 Güncelleme: 13.02.2020 19:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tam gaz devam ediyor.. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yarıştığı çeyrek finalde bu kez sahaya Sivasspor ve Antalyaspor çıkıyor.

İlk maçta Antalya deplasmanından 0-0'lık eşitlikle dönen Sivasspor, evinde alacağı galibiyetle taraftarı önünde adını yarı finale yazdırmak istiyor. Antalyaspor ise, ligde inişli çıkışlı bir performans sergilemesine karşın kupada finali görmek istiyor.




İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal; Fatih, Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi; Claudemir; Fernando, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin; Yatabare.

Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Eren, Doğukan, Charles, Gustavo, Ufuk, Harun, Amilton, Veysel, Bünyamin.

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