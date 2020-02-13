Sivaspor Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tam gaz devam ediyor.. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yarıştığı çeyrek finalde bu kez sahaya Sivasspor ve Antalyaspor çıkıyor.

İlk maçta Antalya deplasmanından 0-0'lık eşitlikle dönen Sivasspor, evinde alacağı galibiyetle taraftarı önünde adını yarı finale yazdırmak istiyor. Antalyaspor ise, ligde inişli çıkışlı bir performans sergilemesine karşın kupada finali görmek istiyor.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Öte yandan bu heyecan dolu karşılaşma A Spor'dan naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Fatih, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Chico, Kudryashov, Charles, Fredy, N'Dinga, Hakan, Amilton, Sinan

SON DURUM;

Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipte Arouna Kone, Barış Yardımcı, Emre Kılınç, Marcelo Goiano ve Petar Skuletic'in sakatlıkları bulunuyor.

Konuk ekip Antalyaspor'da ise Adis Jahovic, Bahadır Öztürk, Gustavo Blanco, Nazım Sangare ve Yekta Kurtuluş sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÇALIMBAY İSYAN ETMİŞTİ

Süper Lig'in lideri Sivasspor ise sakatlıkların son dönemde artması ve sıkışan fisktürle birlikte sezonun ilk yarısındaki görüntüsünden uzaklaştı. 5 resmi maçtır galibiyetleri yok. TD Rıza Çalımbay da maçın saat 19:15'te oynanacak olmasına tepki göstererek; "Burası Sivas, iç saha maçlarımızın saatlerini biraz daha anlayışlı ayarlamaları lazım. Hem bizim hem de maça gelen taraftarlar açısından daha iyi olur." demişti.

MAÇIN SAATİ DEĞİŞMİŞTİ

Eksi 12 derecede oynanması beklenen maç iki takım için de zorlu geçecek. Daha önce saat 20.30'da oynanacağı açıklanan karşılaşma iki takımın ortak talebiyle saat 19.15'e çekilmişti.