BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ederken yarı final bileti alacak son takımlar da bugün belli oluyor. İlk maçta rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde eden Trabzonspor, deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Bordo-mavili takımın hedefi 6 sezon sonra yeniden finale çıkmak. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki, BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Giriş: 13.02.2020 10:44 Güncelleme: 13.02.2020 11:30

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün son yarı finalistler de çeyrek final rövanşlarının ardından belli oluyor. Günün ilk karşılaşmasında Trabzonspor, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Rövanş öncesi büyük bir avantajı elinde bulunduran Karadeniz temsilcisinin hedefi kupayı 9. kez müzesine götürmek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in skor avantajını da göz önünde bulundurarak kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk, Sissoko, Obertan, Hamroun, Oltan

Trabzonspor: Arda, Messias, Da Costa, Hosseini, Serkan, Doğan, A. Parmak, Kamil, Abdurrahim, Bilal, Guilherme

BB ERZURUMSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'un sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya geleceği çeyrek final rövanş maçı saat 17.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak.

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