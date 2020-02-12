MAÇ SONUCU Galatasaray 3-1 Aytemiz Alanyaspor

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0'lık skorun rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen deplasman golü dezavantajıyla turnuvaya veda etti.

Giriş: 12.02.2020 06:50 Güncelleme: 12.02.2020 22:45

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Galatasaray, Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti.

31. dakikada Alanyaspor, Bammou'nun golüyle eşitliği yakaladı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 55. dakikasında sarı-kırmızılılar, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakikalar 85'i gösterirken Cimbom'da Adem Büyük farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve ilk maçı 2-0 kazanan Aytemiz Alanyaspor, deplasman golü avantajıyla adını yarı finale yazdırdı.

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