Galatasaray'da Mariano, Malatya maçında cezalı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Mariano, Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Giriş: 12.02.2020 22:47 Güncelleme: 12.02.2020 22:47

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0'lık skorun rövanşında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazanırken, deplasman skoru avantajıyla tur atlayan ekip Alanyaspor oldu.

Cimbom'da maçında 89. dakikasında sarı kart gören Mariano, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Böylelike Brezilyalı sağ bek, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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