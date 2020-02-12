Antalyaspor Sivas'a gidemedi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak

Giriş: 12.02.2020 17:01 Güncelleme: 12.02.2020 17:27

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Fraport-TAV Antalyaspor, rövanş mücadelesi için Sivas'a hareket etti.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas'a iniş yapamayan kafileyi taşıyan uçak, rotasını Kayseri'ye çevirdi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak ve ardından kafile karayoluyla Sivas'a geçecek.

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