Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı ile devam ediyor. TFF, bu karşılaşmalarda görev alacak hakem kadrolarını duyurdu.

Giriş: 10.02.2020 12:51 Güncelleme: 10.02.2020 12:58

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının hakem kadroları açıklandı. Federasyondan yapılan duyuruya göre müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

İşte karşılaşmalarda görev alacak hakemler:

Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa
Galatasaray-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
BB Erzurumspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
Sivasspor-Antalyaspor: Fırat Aydınus

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