Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının hakem kadroları açıklandı. Federasyondan yapılan duyuruya göre müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

İşte karşılaşmalarda görev alacak hakemler:

Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa

Galatasaray-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

BB Erzurumspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

Sivasspor-Antalyaspor: Fırat Aydınus