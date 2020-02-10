Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının hakem kadroları açıklandı. Federasyondan yapılan duyuruya göre müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
İşte karşılaşmalarda görev alacak hakemler:
Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa
Galatasaray-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
BB Erzurumspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
Sivasspor-Antalyaspor: Fırat Aydınus
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