Türkiye Kupası çeyrek final rövanşları A Spor'da

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Yarı final yolunda heyecan dolu futbol şöleni için ekran başına...
İşte kupada çeyrek final rövanş karşılaşmalarının programı:
11 ŞUBAT SALI
20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor | CANLI
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA
20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor | CANLI
13 ŞUBAT PERŞEMBE
17.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor| CANLI
19.15 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor | CANLI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.