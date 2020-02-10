Türkiye Kupası çeyrek final rövanşları A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde rövanş maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. Nefes kesen 4 karşılaşmada takımlar yarı final bileti almak için sahaya çıkacak.

Giriş: 10.02.2020 10:51

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Yarı final yolunda heyecan dolu futbol şöleni için ekran başına...

İşte kupada çeyrek final rövanş karşılaşmalarının programı:

11 ŞUBAT SALI

20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor | CANLI

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA

20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

13 ŞUBAT PERŞEMBE

17.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor| CANLI

19.15 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor | CANLI

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