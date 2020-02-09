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Fenerbahçe - Kırklarelispor maçının hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'dan heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kırklarelispor'u 3-0 mağlup ederken, bu kez seri, Kadıköy'e taşınıyor. Öte yandan TFF, rövanş maçında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Giriş: 09.02.2020 12:17 Güncelleme: 09.02.2020 12:38

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Kırklarelispor turunun rövanş mücadelesinde düdük çalacak hakemi açıkladı.

Buna göre maçın orta hakemi Suat Arslanboğa olurken, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem, İlkyer Yasin Avcı dördüncü hakem, Özgür Yankaya VAR ve Yiğit Arslan AVAR oldu.

11 Şubat salı günü oynanacak Fenerbahçe - Kırklarelispor 20:30'da başlayacak. Heyecan, A Spor'dan canlı olarak ekranlara yansıyacak.

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